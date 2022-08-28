Вибухи біля мису Фіолент: у Севастополі палає нібито "закинута військова частина"

У тимчасово окупованому Криму після вибухів біля мису Фіолент спалахнула нібито "закинута військова частина".
Пожежа тривала кілька годин, її було видно здалеку.
Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
Развожаєв підтвердив пожежу в окупованому Севастополі поблизу мису Фіолент. Він заявив, що там нібито палає "закинута військова частина". Гауляйтер також заявив, що пожежа нібито не пов'язана з роботою ППО в окупованому місті. Проте раніше люди повідомляли про вибухи саме в районі мису Фіолент.
Нагадаємо, у Криму впала ПРК "Онікс", яку окупанти запускали по Україні.
Зазначимо, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.
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