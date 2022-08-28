Вибухи біля мису Фіолент: у Севастополі палає нібито "закинута військова частина"

Пожежа тривала кілька годин, її було видно здалеку.

Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Развожаєв підтвердив пожежу в окупованому Севастополі поблизу мису Фіолент. Він заявив, що там нібито палає "закинута військова частина". Гауляйтер також заявив, що пожежа нібито не пов'язана з роботою ППО в окупованому місті. Проте раніше люди повідомляли про вибухи саме в районі мису Фіолент.

Нагадаємо, у Криму впала ПРК "Онікс", яку окупанти запускали по Україні.

Зазначимо, що вже тисячі росіян намагаються терміново виїхати з території Криму. Паніка в окупантів піднялася після серії вибухів на військових об’єктах. Під час спеціальної наради, заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказав у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєприпасів та військових об’єктах, що дедалі частіше стаються на території тимчасово окупованого Криму.

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