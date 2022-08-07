Вибухи біля реакторів та мінування енергоблоків: що відбувається на Запорізькій АЕС

Наразі рівень радіації у межах норми, але чергова провокація може закінчитися катастрофою.

Росіяни здійснюють артобстріли Запорізької АЕС, щоб знищити її інфраструктуру, зруйнувати лінії електропередач, через які електроенергія надходить до енергосистеми України.

В "Енергоатомі" попереджають, що такі дії окупантів призведуть до знеструмлення південних регіонів країни.

Якщо ЗС РФ продовжуватиме обстріл Запорізької АЕС, це може призвести до ядерної та радіаційної аварії на атомній електростанції, зауважили у компанії. У заяві енергетичної також компанії сказано, що Росія намагається перетворити Запорізьку АЕС на військову базу ядерних терористів. Представники "Росатому" хочуть від'єднати АЕС від енергосистеми України за допомогою дій російських військових.

Через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Також російські військові розміщують свою техніку, озброєння та вибухівку у машинних залах двох енергоблоків ЗАЕС – першому та другому. Таким чином, відбувається мінування енергоблоків найбільшої в Європі АЕС. Також відбувається мінування берегової лінії електростанції та берега Каховського водосховища. Подібні дії можуть призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої будуть відчутні не лише в Україні, а й у всій Європі.

"Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи. Тому вкотре наголошуємо на необхідності термінового виведення озброєних військових РФ із території цивільного ядерного об‘єкту України – ЗАЕС – та встановлення в районі розташування найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції демілітаризованої зони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня в тимчасово захопленому Енергодарі окупанти влаштували провокацію, відкривши вогонь у напрямку Запорізької АЕС. Внаслідок обстрілу зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС. Увечері цього ж дня російські військові обстріляли атомну електростанцію з реактивних систем залпового вогню.

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