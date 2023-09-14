Вибухи біля Євпаторії: Зеленський підтвердив знищення ППО у Криму та розповів подробиці

Президент України Володимир Зеленський підтвердив знищення ППО окупантів біля захопленої Євпаторії у Криму. Він подякував за роботу СБУ та ВМС ЗСУ.

Про це він сказав 14 вересня під час свого звернення до українців.

Зеленський подякував СБУ та ВМС за успішну операцію зі знищення російської ППО "Тріумф".

"Є за що окремо відзначити Службу безпеки України – увесь склад Служби й наші Військово-Морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній "тріумф" – знищено систему ППО окупантів на землі нашого Криму. Дуже вагомо, молодці! Слава всім, хто б’ється заради України! І дякую всім, хто допомагає!", - сказав він.

Вибухи біля окупованої Євпаторії та знищення системи ППО окупантів

На світанку 14 вересня біля окупованої Євпаторії пролунали сильні вибухи. Російські окупанти традиційно заявили, що вони "відбили атаку", проте місцеві жителі почали у Мережі публікувати відео з місця, де видно "прильоти".

Після цього українські видання з посиланням на свої джерела повідомили, що в окупованій Євпаторії було уражено систему ППО "Тріумф". Ціль була атакована безпілотниками та крилатими ракетами "Нептун".

Також ЗМІ показали супутникові знімки з місця ураження російських позицій протиповітряної оборони.

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