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Вибухи біля Запоріжжя і загроза нападу з Білорусі: головні новини ночі 24 червня

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Вибухи біля Запоріжжя і загроза нападу з Білорусі: головні новини ночі 24 червня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 24 червня: 

  • Російські окупанти здійснили обстріл території Запорізької області з  реактивних систем залпового вогню. Читати далі –>
  • Дії білоруської армії свідчать про те, що вона готується до нападу на Україну. Читати далі –>
  • Російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязані. Читати далі –>
  • Лідери Європейського Союзу вважають, що Росія використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України. Читати далі –>
  • У Києві суд розпочав перше засідання за фактом зґвалтування російським окупантом українки. Читати далі –>

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