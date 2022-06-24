Вибухи біля Запоріжжя і загроза нападу з Білорусі: головні новини ночі 24 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 24 червня:
- Російські окупанти здійснили обстріл території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Читати далі –>
- Дії білоруської армії свідчать про те, що вона готується до нападу на Україну. Читати далі –>
- Російський військовий транспортний літак ІЛ-76 загорівся та здійснив вимушену посадку в полі біля міста Рязані. Читати далі –>
- Лідери Європейського Союзу вважають, що Росія використовує продовольство як зброю у своїй війні проти України. Читати далі –>
- У Києві суд розпочав перше засідання за фактом зґвалтування російським окупантом українки. Читати далі –>
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