Вибухи гримлять у Каховському районі: фото і відео "бавовни"

Ввечері 30 серпня чутно вибухи у Каховському районі Херсонщини. Зокрема, ймовірно, щось детонує в окупованому Таврійську.

Це може бути детонація боєприпасів на знищеному складі російських окупантів.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Херсонська область. Детонація на знищеному ЗСУ складі БК окупантів", – йдеться в короткій заяві.

Водночас у Telegram-каналі Збройні Сили України повідомляється про вибухи та детонації в окупованому Таврійську Каховського району.

Нагадаємо, 30 червня кілька ударів було завдано по Антонівському мосту в Херсоні, де зосереджують свої сили російські окупанти.

Звільнення Херсона: на Антонівському мосту сталися три потужні вибухи

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