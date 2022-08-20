Вибухи гримлять у районі Чорнобаївки: в небі видно дим (фото)

У районі окупованої Чорнобаївки в Херсонській області 20 серпня чутно звуки вибухи. А в небі водночас видно чорні та сірі хмари диму.

Про вибухи пишуть місцеві телеграм-канали.

А от засоби масової пропаганди пишуть, що там працює протиповітряна оборона російських окупантів. Водночас український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив про щонайменше три влучання у захоплений чорнобаївський аеродром.

В ЗСУ повідомляють про "мінус склад БК" ворога.

Нагадаємо, приблизно в той самий час 20 серпня вибухи було чутно в Оленівці Чорноморського району окупованого Криму. Очевидці повідомляли про роботу ППО загарбників.

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