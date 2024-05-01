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"Вибухи кожні дві хвилини": РФ збільшила кількість ударів по Херсонщині – Прокудін

"Вибухи кожні дві хвилини": РФ збільшила кількість ударів по Херсонщині – Прокудін

Руйнування на Херсонщині після атак армії РФ / Фото: Associated Press

Олександр Прокудін розповів про кількість ударів окупантів по Херсонській області.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів, кількість ударів окупантів по області зросла у понад чотири рази.  

Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net

Очільник ОВА уточнив, що за останні 10 днів ворог у середньому випускає близько 700 снарядів щодня. У січні-лютому ця кількість становила 150 снарядів. 

"Росіяни продовжують атакувати зі ствольної, реактивної артилерії, танків, авіації, безпілотників. Чуємо вибухи кожні дві хвилини. Це просто тероризм. У нас пошкоджено 28 000 цивільних об'єктів: будинків, шкіл, дитсадків, лікарень", - додав Прокудін.

Нагадаємо, Росія готує удари по Україні перед Великоднем і "качає" новий скандал – усі подробиці.

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