Вибухи лунали цілодобово, знищують безжалісно все: окупанти влаштували пекло на Херсонщині (фото)

Росіяни знову масово обстріляли Херсон і область.

Російські окупанти за минулу добу, 21 грудня, 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.

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"російські війська вкотре піддали масованому обстрілу місто Херсон, вибухи лунали цілодобово. Окупанти безжалісно знищували інфраструктурні об’єкти, цілили по мирним житловим кварталам мікрорайонів ХБК, Таврійський, Корабел та іншим. Після чергового обстрілу у деяких районах міста зникло світло", - уточнюють у поліції.

Правоохоронці наголошують, що будь-які військові об’єкти на цих територіях, які обстріляли росіяни, відсутні.

Через російські обстріли минулої доби 1 людина загинула, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні, де медики надають їм усю необхідну допомогу.

Також від обстрілів з мінометів, РСЗВ, артилерії та ворожих БПЛА постраждали населені пункти Бериславського і Херсонського районів. Там військові рф обстріляли пункти видачі гуманітарної допомоги та пункт незламності, є поранені.

На місцях подій продовжують працювати співробітники ДСНС та слідчо-оперативні групи поліції, які проводять необхідні слідчі дії. За минулу добу поліція відкрила 30 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Обстріли Херсона

Український Херсон, який перебував під окупацією РФ 8 місяців, захисники України звільнили 11 листопада 2022 року. Місцеві мешканці не стримували сліз радості у день звільнення - вони дякували українським воїнам, плескали їм, фотографувалися із захисниками.

Втім, після деокупації частини Херсонської області й обласного центру російські окупанти тероризують місцевих жителів.

Так, днями російські загарбники здійснили 71 обстріл Херсонської області, атакуючи житлові будинки Херсона, є потрапляння в річковий порт.

Напередодні по центру Херсона окупанти теж завдали чергового удару.

19 грудня окупанти вчергове пошкодили будівлю Херсонської ОВА. Після ворожих ударів у місті зникло світло.

Те, що саме російські війська обстрілюють Херсон визнав голова МЗС Росії Сергій Лавров. Він публічно підтвердив, що війська РФ бомблять Херсон, сказавши:

"У нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били, і так били, що вони звідти втекли". Також Лавров, згідно із кремлівською пропагандою, натякнув, що вважає український Херсон "своєю територією".

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