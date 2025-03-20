Вибухи лунають у Запорізькій області: стало відомо про наслідки

Внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області 20 березня пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу. Попередньо відомо про двох поранених людей, у тому числі одна дитина.

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Всі служби працюють, аби надати допомогу людям", - додав він.

Нагадаємо, в Одесі ввечері 20 березня також лунають вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку "Шахедів". Вже стало відомо про збиття ворожих дронів.