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Вибухи лунають у Запорізькій області: стало відомо про наслідки

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Вибухи лунають у Запорізькій області: стало відомо про наслідки

Внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки / Фото: ТСН.ua

Щонайменше 4 вибухи пролунало в прифронтових населених пунктах.

Внаслідок ворожої атаки по Запорізькій області 20 березня пошкоджені щонайменше чотири житлові будинки та будівлі на території дачного кооперативу. Попередньо відомо про двох поранених людей, у тому числі одна дитина. 

Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Всі служби працюють, аби надати допомогу людям", - додав він.

Нагадаємо, в Одесі ввечері 20 березня також лунають вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку "Шахедів". Вже стало відомо про збиття ворожих дронів.

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