Вибухи на аеродромі Бельбек: аналітики припустили, чим могли вдарити ЗСУ

У середу, 31 січня, в районі тимчасово окупованого Севастополя в Криму пролунали вибухи. Українські війська завдали ударів по російських об’єктах в районі аеродрому Бельбек.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ще точно не знають, які російські цілі було знищено. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська перехопили 20 українських ракет, 17, як повідомляється, на підступах до Севастополя і три, як повідомляється, в інших місцях над окупованим Кримом.

Відомий мілблогер стверджував, що українські сили використовували під час ударів крилаті ракети Storm Shadow. Нещодавно українські війська неодноразово обстрілювали аеродром Саки (на північ від Севастополя).

Нагадаємо:

На території тимчасово окупованого Криму у середу, 31 січня, пролунала низка потужних вибухів. Місцеві повідомляли про пожежу поблизу аеропорту Бельбек.

Спершу вибухи лунали у районі Севастополя та Сак. Кримчани також чули звуки вибухів у Гвардійському та стрілянину у Феодосії.

Окупаційна влада оголосила повітряну тривогу на території Севастополя. Згодом у Севастополі знову пролунали потужні вибухи. Росіяни підняли авіацію в небо, щоб захистити від ударів по аеродромах. Також повідомляється, що у бік аеропорту Бельбек, звідки видно дим, виїхало тоді багато пожежних машин.

За даними російських пабліків, на аеродромі Бельбек втрачено три літаки – два Су-27 і один Су-30. Два з них серйозно пошкоджені, проте нібито їх ще можуть відремонтувати. А один літак повністю знищений, оскільки ракета влучила просто в нього.

Також повідомляється, що на аеродромі Бельбек і біля нього загинули 12 російських військових, ще поранено понад 10 окупантів.

Генерал-лейтенант і командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив причетність України до ударів по аеродрому Бельбек у Криму.

"А ви знали, що у складі Повітряних сил Збройних сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек! Українські авіатори обов’язково повернуться додому на рідне летовище. А наразі дякую всім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності", – написав він.

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