Вибухи на аеродромі “Мачулищі”: експерт пояснив, чи перекинуть літаки до іншого місця

Після цього росіяни ховатимуть якомога далі свої літаки. Вони не будуть їх розміщувати у Білорусі, а якщо і будуть, то тільки після того, як стягнуть туди якнайбільше сил ППО.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

“Я гадаю, що після цього росіяни ховатимуть якомога далі свої літаки. Вони не будуть їх розміщувати у Білорусі, а якщо і будуть, то тільки після того, як стягнуть якнайбільше сил протиповітряної оборони і посилять охорону. Літаки дійсно дуже коштовні. Їх взагалі близько одного десятка, а знищених модернізованих — чотири. Нюанс полягає у тому, що цей аеродром “Мачулищі” знаходиться за 7 км від центру Мінська. Якщо це було білоруські партизани і вони влучили в літак, який охороняється, то що ж буде з Лукашенком за його логікою? Йому у вікно теж може залетіти безпілотник. І яким би броньованим не був його кабінет, він може загинути”, - розповів Іван Ступак.

Білоруська організація колишніх правоохоронців “BYPOL” взяла на себе відповідальність за те, що сталося на аеродромі.

“Я думаю, що можна очікувати і повторення таких дій через якийсь період часу, оскільки зараз білоруські правоохоронці разом з російськими колегами просто нишпорять по всій території Білорусі і вишукують тих, хто може потенційно бути причетним до цієї атаки. Окремо вони також активно моніторять соцмережі на предмет того, хто схвально висловиться на тему підтримки цих ударів”, — зазначив експерт.

Лукашенко вже збирав стосовно цього випадку нараду, але публічно ніяк не коментував інцидент. Експерт вважає, що Лукашенко просто боїться щось сказати і визнати, що територія Білорусі незахищена.

Нагадаємо, що у Мережі опубліковані супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі" після ударів дронами по російському літаку-розвіднику А-50У.

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