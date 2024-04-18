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Вибухи на аеродромі у Джанкої: ГУР оновив перелік знищених цілей ворога

Вибухи на аеродромі у Джанкої: ГУР оновив перелік знищених цілей ворога

Вибухи на аеродромі у Джанкої: ГУР оновив перелік знищених цілей ворога

Аеродром у Джанкої / Фото: Telegram / Рух "АТЕШ"

Внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой знищено або критично пошкоджено ряд об'єктів.

Головне управління розвідки Міноборони України оновило перелік знищених цілей ворога на військовому аеродромі у Джанкої у тимчасово окупованому Криму. Подія сталася 17 квітня 2024 року.

ГУР МО України інформує, що внаслідок успішної операції Збройних Сил України на військовому аеродромі міста Джанкой знищено або критично пошкоджено:

● чотри пускових установки ЗРК С-400;

● три радіолокаційних станції;

● пункт управління засобами ППО;

● апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Кількість уражених або знищених об’єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомляли, яка авіація могла бути на аеродромі у Джанкої, де вночі 17 квітня лунали вибухи.

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