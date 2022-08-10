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Вибухи на аеродромі у Криму: в Повітряних силах повідомили про збитки для російських флотів

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Вибухи на аеродромі у Криму: в Повітряних силах повідомили про збитки для російських флотів

Скриншот з відео

Після вибухів на кримському аеродромі "Саки" Каспійська флотилія і Чорноморський флот ВМФ Росії отримуватимуть менше повітряної підтримки.

Ця підтримка авіації була дуже важливою для окупантів.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

За даними речника Повітряних сил, довкола України постійно перебувають близько 20 російських літаків різних типів. Вони проводять цілодобове патрулювання.

"Ці літаки здійснювали більше патрулювання, а також завдавали ударів авіаційними ракетами, такими як Х-59, Х-58, можливо Х-31, які злітали з аеродрому у Новофедорівці та часто курсували до острова Зміїний, коли він ще був під окупацією, та надавали повітряну підтримку тим флотам – Чорноморському та Каспійському. Це було важливо для окупантів, тепер вони будуть отримувати менше підтримки", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, 9 серпня на захопленому окупантами військовому аеродромі "Саки" в Криму пролунала серія потужних вибухів

10 серпня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про знищення дев'яти ворожих літаків у тимчасово окупованому Криму.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3275
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