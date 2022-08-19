Вибухи на аеродромі в Криму знищили понад 10 ворожих літаків і ракети - Командування Повітряних сил ЗСУ

Збройні сили України вивели з ладу більше як половину всіх бойових літаків Чорноморського флоту РФ в Криму. Проте все, що росіяни втратили, вони можуть швидко відновити.

Російські окупанти можуть швидко відновити техніку, яку втратили під час “бововни” в Криму.

Про це в ефірі ТСН розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни під час вибухів на аеродромі “Сакі” могли втратити понад 10 літаків, склад з боєприпасами, а також склад з паливно-мастильними матеріалами. Крім того, зменшилася і сама кількість окупантів, які загинули під час “бавовни”.

“Таким чином це надзвичайно серйозно вплине на взагалі морально-психологічний стан і військовослужбовців-рашистів, які там себе почували безкарними на нашому українському півострові. Так само ми бачили у ті дні, коли це все відбулося, величезний потік чи відтік російських, назвемо їх, туристів, які приїхали незаконно на нашу землю. Так само й військові відчувають тепер певну тривогу, тому що "бавовна" повторюється з дня на день. І це надзвичайно серйозно впливає”, - наголосив Юрій Ігнат.

Також він додав, що в цьому регіоні втрачено літаки, які Росія використовувала для завдання ракетних ударів по Одещині, Миколаївщині та інших областях України.

“Там є не один військовий аеродром. Це колишні наші сірі летовища Повітряних сил, які окупував ворог. А авіації в Росії ще достатньо для того, щоб перекинути з інших аеродромів туди, так само як і льотчиків. Але ефект дійсно є і це гарні новини для нас, що Росія одночасно втрачає таку велику кількість техніки”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що біля Євпаторії в Криму аж три "бавовни".

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