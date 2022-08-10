Вибухи на аеродромі в Новофедорівці могли знищити багатоцільові винищувачі: стало відомо які саме

Вибухи в тимчасово окупованому Криму на авіабазі “Сакі” знищили дев’ять літаків.

На військовому аеродромі в Новофедорівці вивели з ладу практично десяток російських літаків. Там були розташовані, зокрема, літаки Су-30СМ та Су-24МР.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

"Мінус 9 літаків окупантів, виведений з ладу аеродром. Судячи з вибухів, на авіабазі "Саки" в тимчасово окупованому Криму був також й уражений склад авіаційного озброєння. На цій базі росіяни в основному розміщували багатоцільові винищувачі Су-30СМ, тактичні розвідники Су-24МР, військово-транспортний Ил-76 та іншу авіатехніку", - наголосив Олександр Завітневич.

Він також наголосив, що з аеродрому вилетіли літаки, які завдавали ударів по Україні - зокрема протирадіолокаційними ракетами для “придушення” української протиповітряної оборони.

Сам же аеродром є одним з ключових Кримського півострова, де розташовувалася авіація.

Нагадаємо, що окупанти завдали авіаударів на Запорізькому та Новопавлівському напрямках.

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