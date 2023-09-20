Вибухи на аеродромі в Підмосков'ї: в ГУР анонсували продовження операцій зі знищення літаків

Операції зі знищення російських літаків на території РФ були і будуть тривати надалі.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР України Андрій Юсов.

За його словами, російські військові ретельно захищають свої військові об’єкти, особливо – летовища.

"Тут питання не в тому, що вони нездари, питання в тому, що люди, ці герої, які виконували це завдання... які допомагали Україні захищати себе від російської агресії – це говорить про високий їхній рівень підготовки, професіоналізму й жертовності. Звісно, вони ризикували своїми життями. Такі операції регулярно реалізуються на території держави-агресора. Не про всі з них стає відомо, не про всі з них ми говоримо... Подібні операції були і будуть у майбутньому", - розповів Андрій Юсов.

Нагадаємо, що в Підмосков'ї диверсанти проникли на аеродром, де стоять "літаки судного дня", та підірвали судна.

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