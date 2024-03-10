Вибухи на аеродромі в Таганрозі: літак А-50 пошкодили дронами, на які донатили українці

Є вірогідність того, що було уражено ще один літак. Проте офіційного підтвердження цього наразі немає.

Завдати ударів по російському Таганрогу допомогли донати українців. “Нальоти” дронів щонайменше пошкодили один літак А-50.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав волонтер Сергій Притула.

“Ваші донати клепали Таганрог. І коли “пробивали коридор”, і коли гатили по обʼєкту. Як то кажуть: “Можем павтаріть” безслідно не проходить. Мої джерела повідомляють, що один літак ДРЛВ А-50, який розташовувався в ангарі 66 на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений у звʼязку зі значними пошкодженнями самого ангару”, - написав Сергій Притула.

Він також додав, що є вірогідність того, що було уражено ще один літак. Проте офіційного підтвердження цього наразі немає.

В російському Таганрозі на комплексі імені Берієва пошкодили літак А-50. Саме цей літак отримував пошкодження і раніше - в Білорусі.

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