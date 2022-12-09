Вибухи на авіабазах РФ: стало відомо, чим завдали удар по летовищах "Енгельс" та "Дягілєво"

Це єдині військові летовища в РФ, на яких забезпечується повне обслуговування бомбардувальників, які атакують Україну.

Вибухи на російських авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво" були спричинені ударами модифікованого безпілотника радянського зразка Ту-141 "Стриж".

Про це пише американське видання Politico, яке з посиланням на джерела зазначає, що ці удари по російських військових летовищах завдала Україна.

"Україна використовувала саморобні безпілотники для ударів по російських базах", - повідомляє видання.

Більше того за словами джерел Politico, для удару Україна використала безпілотники радянських часів. Йдеться про розвідувальні безпілотники Ту-141 "Стриж". За даними видання, вони були модифіковані українським фахівцями, що доводить здатність України до інноваційних рішень, тоді як Росія змушена купувати дешеві дрони для ударів у Ірану.

"Ключовим фактором успіху була несподіванка. Росія просто не очікувала нічого подібного", – сказав один зі співробітників українського уряду.

Варто зазначити, що Україна, яку постійно атакує ракетами РФ, протягом кількох місяців просила ракети великої дальності та безпілотники від своїх західних союзників, але США та Європа поки що відмовлялися задовольнити ці запити через побоювання, що вони будуть використані для ударів усередині Росії.

Тому Україна самостійно знайшла можливість, як завдати удари по території країни-агресорки, модифікувавши БПЛА радянських часів.

Ту-141 "Стриж" — багаторазовий радянський оперативно-тактичний розвідувальний безпілотний літальний апарат розробки ДКБ ім. А. Н. Туполєва, входив до складу комплексу ВР-2 "Стриж". Дальність польоту - до 1000 км.

Вибухи на аеродромах "Енгельс" та "Дягілєво"

Нагадаємо, 5 грудня одразу на двох російських аеродромах пролунали вибухи. Зокрема, на авіабазі "Енгельс" в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95 та загинуло 4 російських окупантів.

На аеродромі "Дягілєво" Рязанської області пошкоджень зазнав бомбардувальник Ту-22М3 та паливозаправник. Також під крилом Ту-22М3 видно підвішену ракету Х-22, яка того ранку так і не полетіла бомбити критичну інфраструктуру України та вбивати українців.

У російських ЗМІ заявили, що по російським авіабазам вдарили ЗСУ. Водночас українська розвідка заявила, що лише Росія відповідальна за вибухи на своїх аеродромах.

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