Вибухи на авіабазі "Енгельс": Росія передислокувала стратегічну авіацію на інші аеродроми

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що росіяни після чергових вибухів 26 грудня розосередили літаки з аеродрому "Енгельс".

Про це він повідомив 27 грудня в ефірі інформаційного телемарафону.

"Після вчорашніх подій бачимо, що літаки там розосереджено, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати… Після цих подій під вечір активність ворожої авіації суттєво було зменшено", - сказав Ігнат.

Водночас він наголосив, що попри це загроза масованого ракетного обстрілу зберігається, і, можливо, росіяни лише внесли певні корективи у свої плани.

"Окупанти не полишили підступних своїх намірів, можливо, під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі. Тому ми повинні готуватися постійно, дотримуватися рекомендацій влади", - зазначив речник ПС ЗСУ та додав, що РФ також може використати іранські дрони.

Вибухи на авіабазі "Енгельс" під Саратовим

Нагадаємо, що у ніч проти 26 грудня на російській авіабазі "Енгельс" вже вдруге за місяць пролунали вибухи. Саме звідти для ракетних масованих обстрілі України вилітають російські стратегічні бомбардувальники. Варто зазначити, що у Міноборони РФ 26 грудня підтвердили атаку аеродрому та заявили про загибель трьох російських військових. Водночас там зазначили, що військова техніка не постраждала.

Пізніше ЗМІ написали, що внаслідок вибуху на авіабазі "Енгельс" постраждав командний пункт управління.

Попередній раз вибухи там лунали 5 грудня. Тоді також повідомлялося про пошкодження двох бомбардувальників Ту-95, які наносять ракетні удари по Україні.

Читайте також: