Вибухи на Дніпропетровщині: Росія атакувала область ракетою та "Шахедами"

Минулося без жертв та постраждалих.

Сьогодні вночі окупанти знову атакували Дніпропетровщину.

Як регіон пережив ніч - повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Вночі оборонці неба знищили над областю шість "Шахедів". Приземлив підрозділ ПвК "Схід" і ракету. Потрощене російське залізяччя пошкодило дві господарські споруди. Горіла суха трава", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ввечері агресор атакував Нікопольщину. Бив БпЛА та з важкої артилерії по Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Понівечені приватний будинок, 4 теплиці й 5 господарських споруд.

Вранці окупанти спрямували на район дрони-камікадзе. Поцілили по Покровській громаді.

Нагадаємо, напередоні на Дніпропетровщині окупанти вдарили дронами по пожежниках, є поранений.

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