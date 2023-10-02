Вибухи на Харківщині: влада повідомила, якими ракетами атакувала РФ

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Вранці понеділка, 2 жовтня, окупанти випустили по Харківській області ракети С-300, є влучання.

Про це повідомив голова Харківської військової адміністарції Олег Синєгубов.

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"Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань", - йдеться у його дописі.

Куди саме поцілили ворожі ракети - в ОВА не поінформували.

Нагадаємо, 2 жовтня під час повітряної тривоги у Харкові та області лунали вибухи. Як розповів начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник "Марсель", росіяни завдали ударів з Бєлгорода із ЗРК С-300.

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