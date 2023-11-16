Вибухи на Хмельниччині: в ОВА повідомили про наслідки ворожої атаки

Уламки збитих ворожих цілей впали на вантажівку та територію продовольчих складів.

Вранці 16 листопада Росія намагалася атакувати Хмельницьку область. Сили ППО відпрацювали по ворожих цілях, однак є пошкодження внаслідок падіння уламків.

Про це повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

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За його словами, один із уламків впав на вантажний автомобіль та поранив водія.

"Сьогодні, під час ранкової повітряної тривоги, в області по ворожим цілям працювали наші сили ППО. Дякуємо ЗСУ за якісну роботу. Разом з тим, внаслідок збиття однієї з повітряних цілей уламки пошкодили вантажний автомобіль. Водій отримав незначні тілесні ушкодження", - йдеться ку повідомленні.

Крім того, за його словами, уламки також впали на територію продовольчих складів - пошкоджено дахове покриття, вікна майстерні та 3-поверхової будівлі, 7 ємностей для зберігання рослинної олії.

Збитки встановлюються.

Нагадаємо, під час тривоги 16 листопада у Хмельницькій області було чутно вибухи.

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