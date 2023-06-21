Вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли подробиці нічної атаки безпілотниками

Постраждалих та загиблих немає.

Вночі 21 червня під час повітряної тривоги російські окупаційні війська атакували Хмельницьку область безпілотниками. Силам ППО вдалося збити усі ворожі дрони, але падіння уламків спричинили пошкодження.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації.

"Сьогодні, під час повітряної тривоги, ворог намагався завдати удару по нашій області. Шість дронів-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил на Хмельниччині", - йдеться у повідомленні.

Уламки впали в одній з громад області. Пошкоджено гараж та господарчу будівлю. Минулося без потерпілих та загиблих, додали в ОВА.

Повітряна тривога вночі 21 червня

Вночі проти середи в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, на Хмельниччині сирени залунали о 03:40. "Тривога" тривала до 05:22.

На Хмельниччині пролунали вибухи. Моніторингові канали інформували про роботу сил ППО. Згодом вибухи підтвердили в ОВА, але деталей не повіломили.

Зранку Повітряні сили відзвітували, що вночі успішно приземлили усі шість ворожих дронів. Їх усі збили у небі над Хмельниччиною.

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