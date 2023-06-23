Вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки на область (фото)

Вночі російські окупанти намагалися завдати ракетних ударів по військовому аеродромі у Хмельницькій області. Ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків.

"Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані", - повідомили в ОВА.

Тим часом "Суспільне" повідомляє, що в одній з громад Хмельницького району пошкоджено кілька приватних житлових будинків. За 300 метрів від місця, де ППО збила ракети, в приватних житлових будинках вибило дерев'яні вікна, а пластикові вціліли. Втім, повилітало скшло. Уламок збитої ракети впав на город.

Наразі місце військові до цього місця не пускають нікого. Очевидці кажуть, що утворилася вирва глибиною кілька метрів.

В одній з громад Хмельниччини пошкоджено житлові будинки. / Фото: Суспільне

В Хмельницькій області вночі 23 червня спрацювали сили ППО. / Фото: Суспільне

Внаслідок падіння уламків ракет в одній з громад Хмельниччини пошкодило приватні будинки. / Фото: Суспільне

Ракетна атака на Хмельниччину

В Хмельницькій області повітряну тривогу оголосили о 02:29. Вона тривала понад одну годину - до 03:35. Під час "тривоги" на Хмельниччині сталися вибухи. Їх підтвердили в ОВА.

Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська армія спрямувала свою атаку на військовий аеродром у Хмельницькій області. Знищено 13 крилатих ракет. Більшість - у небі над регіоном.

Речник Командування Юрій Ігнат каже, що окупанти застосували крилаті ракети повітряного базування Х-101. Бойова частина становить понад 400 кг, а її заявлена дальність ураження - 5500 км. За його словами, ця ракета є однією з найновіших поряд з "Кинджалом".

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