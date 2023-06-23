Вибухи на Хмельниччині: в ОВА розповіли про наслідки ракетної атаки на область (фото)

Минулося без потерпілих.
Вночі російські окупанти намагалися завдати ракетних ударів по військовому аеродромі у Хмельницькій області. Ракети збили сили ППО, але внаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки.
Про це повідомили у пресслужбі Хмельницької обласної військової адміністрації.
Зазначається, що виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі поблизу одного з сіл, а також на території приватних будинків.
"Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані", - повідомили в ОВА.
Тим часом "Суспільне" повідомляє, що в одній з громад Хмельницького району пошкоджено кілька приватних житлових будинків. За 300 метрів від місця, де ППО збила ракети, в приватних житлових будинках вибило дерев'яні вікна, а пластикові вціліли. Втім, повилітало скшло. Уламок збитої ракети впав на город.
Наразі місце військові до цього місця не пускають нікого. Очевидці кажуть, що утворилася вирва глибиною кілька метрів.
Ракетна атака на Хмельниччину
В Хмельницькій області повітряну тривогу оголосили о 02:29. Вона тривала понад одну годину - до 03:35. Під час "тривоги" на Хмельниччині сталися вибухи. Їх підтвердили в ОВА.
Зранку Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російська армія спрямувала свою атаку на військовий аеродром у Хмельницькій області. Знищено 13 крилатих ракет. Більшість - у небі над регіоном.
Речник Командування Юрій Ігнат каже, що окупанти застосували крилаті ракети повітряного базування Х-101. Бойова частина становить понад 400 кг, а її заявлена дальність ураження - 5500 км. За його словами, ця ракета є однією з найновіших поряд з "Кинджалом".