Вибухи на Київщині та Дніпропетровщині: у ЗСУ розповіли про збивання іранських дронів

У Київській та Дніпропетровській області станом на ніч 27 березня вдалось збити кілька іранських дронів.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"На Київщині вже знищили кілька дронів типу Shahed, також є збиття на Дніпропетровщині", - наголосив Ігнат.

У ЗСУ додали, що точна цифра буде після закінчення повітряної тривоги. Ігнат наголосив, що окупанти запускають свої дрони з двох напрямків.

"Атакують з півночі та південно-східного напрямку. Це Брянська область, а також східне узбережжя Азовського моря. Там група "Шахедів" і там група "Шахедів", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.

Вибухи вночі 27 березня пролунали у Дніпрі. Також на Київщині повідомляли про роботу ППО.

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