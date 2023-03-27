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Вибухи на Київщині та Дніпропетровщині: у ЗСУ розповіли про збивання іранських дронів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Вибухи на Київщині та Дніпропетровщині: у ЗСУ розповіли про збивання іранських дронів

Фото: ТСН.ua

В Україні працює ППО.

У Київській та Дніпропетровській області станом на ніч 27 березня вдалось збити кілька іранських дронів

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. 

"На Київщині вже знищили кілька дронів типу Shahed, також є збиття на Дніпропетровщині", - наголосив Ігнат. 

У ЗСУ додали, що точна цифра буде після закінчення повітряної тривоги. Ігнат наголосив, що окупанти запускають свої дрони з двох напрямків. 

"Атакують з півночі та південно-східного напрямку. Це Брянська область, а також східне узбережжя Азовського моря. Там група "Шахедів" і там група "Шахедів", - розповів Ігнат.

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня, у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях оголосили повітряну тривогу.

Вибухи вночі 27 березня пролунали у Дніпрі. Також на Київщині повідомляли про роботу ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
2161
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