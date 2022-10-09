Вибухи на Кримському мосту: росіяни тікають з окупованого півострова, на виїзді – 6-кілометровий затор

Проїхати Кримським мостом можна лише на легковому авто. Читайте останні новини про вибух на Кримському мосту на ТСН.ua.

Після вибухів на Кримському мосту росіяни почали тікати з анексованого півострова. На виїзд з Криму 9 жовтня утворився 6-кілометровий затор із автомобілів.

Про це повідомляє російське видання The Insider.

Перед Кримським мостом утворився затор, автомобілі намагаються виїхати із окупованого українського Криму. На Кримський міст пускають лише легкові автомобілі, інший транспорт - ні.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm повідомляє, що серед росіян, які переїхали до Криму в 2014 році, там місцевих колаборантів назріває паніка. Це сталось не лише через вибухи на мосту, а й через те, що росіяни вирішили "перегрупувати" свої кораблі та вивести їх з бухт.

"Знищення російського флоту в Криму залишить півострів фактично відкритим для деокупації. Це може статися дуже швидко, як і деокупація Харківщини. Фактично кожний наступний крок росіян на окупованих територіях провокує ще більше панічних настроїв у колаборантів, або росіян, які заселилися під час окупації", - йдеться у дописі спільноти.

Вибух на Кримському мосту

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунав потужний вибух. За даними окупаційної влади, там здетонувала вибухівка, яка нібито була закладена у вантажівку. Через вибух обвалилась частина дороги на мосту.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що до вибухів на Кримському мосту можуть бути причетні самі росіяни, адже там посилюється протистояння між відомством Шойгу та ФСБ.

Причини вибухів на окупованому Криму розслідують у Росії. Окупаційна влада повідомила про часткове відновлення руху через міст.

Українські військові експерти та радник Офісу президента Олексій Арестович зауважують, що Кримський міст був неякісно побудований, якщо він так легко обвалився. Адже Антонівський міст постійно обстрілюють, проте він і досі стоїть.

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