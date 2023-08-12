Вибухи на Кримському мосту: українці помітили цікаву закономірність

У суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали численні вибухи. Після цього стало відомо про падіння винищувача в РФ. Українці помітили закономірність у цих подіях.

Українці помітили цікаву тенденцію між вибухами біля незаконного Кримського мосту і падіннями літаків у РФ.

Так, сьогодні, 12 серпня, поблизу Керченського мосту двічі лунали вибухи. Там нібито збивали "українські" ракети.

Водночас у Калінінградській області Росії просто у День Військово-повітряних сил розбився винищувач Су-30. Він нібито виконував тренувальний політ, але зрештою виконав "отріцатєльний взльот".

Українці у Мережі кажуть, що такі співпадіння стаються вже не вперше. Зокрема, 17 липня на Кримському мосту також пролунали потужні вибухи. Тоді "впав" один проліт мосту, а на самій переправі виникли кілометрові затори.

У той же день, 17 липня, у Краснодарському краї Росії в Азовське море впав штурмовик окупантів Су-25. Він теж "виконував тренувальний політ" — злетів з аеродрому в Єйську і впав у море.

Аналогічна ситуація сталася і під час першої за період масштабної війни пожежі на Кримському мосту. Вона сталася 8 жовтня 2022 року і зчинила тоді немало галасу у світі. Того ж дня українські захисники "приземлили" ворожий гелікоптер.

У соцмережах жартують щодо такої тенденції, мовляв, очільник української розвідки Кирило Буданов забобонний і полюбляє такі таємничі збіги.

Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, поблизу Кримського мосту вдруге за день пролунали вибухи. Їх нарахували близько 10-ти. Пропагандисти кажуть про чергову "українську" ракету.

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