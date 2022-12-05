Вибухи на аеродромах РФ: українська розвідка відреагувала на "бавовну"

Лише Росія відповідальна за вибухи на аеродромах.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував вибухи на російському аеродромі в Енгельсі, звідки росіяни бомбардують Україну. Він зазначив, що це добра новина, проте Україна не може підтвердити чи спростувати причетність до цього.

Про це Юсов сказав в етері телемарафону 5 грудня.

Представник ГУР МО зазначив, що він не може спростувати чи підтвердити інформацію про причетність України до вибухів на російських аеродромах, про це буде відомо після війни. Він наголосив, що відповідальна за те, що сталося, лише Росія. Також Юсов додав, що вибухи на аеродромах, звідки російські терористи бомбардують Україну - це завжди добрі новини.

"За те, що відбувається на території держави-агресора, відповідає уряд держави-агресора. Сьогоднішні події – чергова ознака деградації їхньої, у тому числі й військової, інфраструктури. Решту ми не можемо ані підтвердити, ані спростувати", - сказав представник української розвідки.

Вибухи на російських аеродромах 5 грудня

Зранку, 5 грудня, на російських аеродромах Дягілєво та Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, які запускають по Україні ракети, пролунали вибухи. Зокрема, на авіабазі в Саратовській області внаслідок падіння невстановленого безпілотника були пошкоджені два ракетоносці Ту-95.

У Міністерстві оборони Росії визнали інцидент та повідомили, що через вибухи було пошкоджено два літаки та загинуло 4 російських окупантів. Ударів завдали начебто безпілотники.

Також у Мережі опублікували фото наслідків вибухів з аеродрому Дягілєво. На одному з опублікованих знімків під крилом російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 видно підвішену ракету Х-22, яка цього дня не полетіла вбивати українців.

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