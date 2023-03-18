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Вибухи пролунали в Запоріжжі: місцевих жителів закликали терміново пройти до укриттів

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
687
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи пролунали в Запоріжжі: місцевих жителів закликали терміново пройти до укриттів

Фото: ТСН.ua

Повітряну тривогу оголосили в південних областях України.

У ніч проти суботи, 18 березня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. 

Про це інформує "Суспільне". 

За кілька хвиилин до вибухів у місті голова Запорізьуої ОВА Анатолій Куртєв закликав місцевих пройти до укриттів і перебувати там до закінчення тривоги. Офіційних подробиць щодо вибуху в регіоні поки що немає. 

Нагадаємо, Україна зазнала чергової атаки іранськими БпЛА. Через це повітряна тривога в багатьох регіонах тривала понад 4 години. 

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Дата публікації
Перегляди
687
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