Вибухи пролунали в Запоріжжі: місцевих жителів закликали терміново пройти до укриттів

Повітряну тривогу оголосили в південних областях України.
У ніч проти суботи, 18 березня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це інформує "Суспільне".
За кілька хвиилин до вибухів у місті голова Запорізьуої ОВА Анатолій Куртєв закликав місцевих пройти до укриттів і перебувати там до закінчення тривоги. Офіційних подробиць щодо вибуху в регіоні поки що немає.
Нагадаємо, Україна зазнала чергової атаки іранськими БпЛА. Через це повітряна тривога в багатьох регіонах тривала понад 4 години.
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