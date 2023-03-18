Вибухи пролунали в Запоріжжі: місцевих жителів закликали терміново пройти до укриттів

У ніч проти суботи, 18 березня, у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це інформує "Суспільне".

За кілька хвиилин до вибухів у місті голова Запорізьуої ОВА Анатолій Куртєв закликав місцевих пройти до укриттів і перебувати там до закінчення тривоги. Офіційних подробиць щодо вибуху в регіоні поки що немає.

Нагадаємо, Україна зазнала чергової атаки іранськими БпЛА. Через це повітряна тривога в багатьох регіонах тривала понад 4 години.