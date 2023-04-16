Вибухи пролунали в Запорізькій і Миколаївській областях

Місцеві мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги.
У ніч проти неділі, 16 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях.
Про вибухи в запоріжжі повідомляють місцеві Telegram-канали і "Суспільне".
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет інформує про вибухи у Снігурівському районі.
Раніше ми повідомляли, що російська авіація атакувала північні регіони України. У Сумській і Чернігівській областяї зазнали пошкоджень комунальна установа й підприємство.
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