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Вибухи пролунали в Запорізькій і Миколаївській областях

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Вибухи пролунали в Запорізькій і Миколаївській областях

Фото: ТСН.ua

Місцеві мешканці чули вибухи під час повітряної тривоги.

У ніч проти неділі, 16 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги в Запорізькій і Миколаївській областях. 

Про вибухи в запоріжжі повідомляють місцеві Telegram-канали і "Суспільне". 

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет інформує про вибухи у Снігурівському районі. 

Раніше ми повідомляли, що російська авіація атакувала північні регіони України. У Сумській і Чернігівській областяї зазнали пошкоджень комунальна установа й підприємство. 

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Дата публікації
Перегляди
883
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