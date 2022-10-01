Вибухи та пожежа на аеродромі "Бельбек" у Криму: військовий експерт назвав ймовірну причину

Пообіді 1 жовтня в анексованому Криму виникла потужна пожежа поблизу аеропорта "Бельбек". Окупаційна "влада" заявила, що пожежа поблизу аеропорту сталася через падіння літака, який викотився за межі злітно-посадкової смуги. Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що це може означати виснаження ресурсу авіаційної техніки ворога.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це говорить, по-перше, про те, що пілот не був достатньо професійним, щоб оцінити ситуацію і здійснити безпечну посадку. Тобто, на одному з найважливіших аеродромів РОВ польоти здійснював... жовторотик? По-друге, пілота могла підвести техніка, яка давно вже була не придатна до польотів, але літати зараз російським льотчикам вже просто нема на чому. Тобто, можна говорити про виснаження ресурсу авіаційної техніки. По-третє, це може бути одночасно і по-перше і по-друге, що просто бінго – некваліфікований пілот, за штурвалом вбитої часом техніки, і як результат – клуби диму над Бельбеком", – пояснив він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму виникла потужна пожежа поблизу аеропорта "Бельбек", що біля Севастополя. Перед цим місцеві чули вибухи. Своєю чергою, місцева окупаційна "влада" заявляє, що на аеродромі у Бельбеку сталася "позаштатна ситуація".

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