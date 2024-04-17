Вибухи та пожежі на аеродромі у Джанкої: ЗМІ повідомляють про великі втрати окупантів

Поранених перевозять вертольотами до Севастополя через відсутність місць у шпиталі у Джанкої.

У ніч проти 17 квітня на військовому аеродромі у Джанкої лунали вибухи та зафіксували пожежі. Внаслідок цього, за даними кримських телеграм-каналів, загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено.

Про це повідомляє телеграм-канал Крымский ветер.

"За даними наших джерел, на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472 ВМКГ", - сказано у повідомленні.

Тим часов військовий експерт Олександр Мусієнко з посиланням на свої джерела стверджує, що знищено склад ракет "Циркон" та "С-300".

Нагадаємо, вночі 17 квітня на військовому аеродромі у Джанкої зафіксовані 6 пожеж.

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