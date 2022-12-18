Вибухи у Бєлгороді: у страткомі ЗСУ пояснили, хто причетний до обстрілу російського міста

Росіяни обстрілюють свої міста, щоб продовжити війну проти України.
У російському Бєлгороді у неділю, 18 грудня, лунали вибухи. Це - росіяни вкотре обстріляли своє місто, щоб звинуватити у цьому Україну.
Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій (стратком) Збройних сил України.
"Росіяни цинічно обстріляли Бєлгород на вихідних. Вони всіма, навіть найпідлішими способами намагаються згодувати своєму народу те, що це у всьому винна Україна, щоб продовжувати розпочату криваву війну", - пояснили в ЗСУ.
Обстріли Бєлгорода
У неділю, 18 грудня, у російському місті Бєлгород, що за 40 км від російсько-українського кордону, знову було чути вибухи. За офіційною версією – працює система протиповітряної оборони. Уламки ракет від російської ППО пошкодили вікна у багатоповерхівках та автомобілі. Російська влада вже встигла повідомити про потерпілих.
Також у Бєлгородській області під удар потрапила птахофабрика.
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