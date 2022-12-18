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Вибухи у Бєлгороді: у страткомі ЗСУ пояснили, хто причетний до обстрілу російського міста

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Вибухи у Бєлгороді: у страткомі ЗСУ пояснили, хто причетний до обстрілу російського міста

Фото: СтратКом ЗСУ

Росіяни обстрілюють свої міста, щоб продовжити війну проти України.

У російському Бєлгороді у неділю, 18 грудня, лунали вибухи. Це - росіяни вкотре обстріляли своє місто, щоб звинуватити у цьому Україну. 

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій (стратком) Збройних сил України. 

"Росіяни цинічно обстріляли Бєлгород на вихідних. Вони всіма, навіть найпідлішими способами намагаються згодувати своєму народу те, що це у всьому винна Україна, щоб продовжувати розпочату криваву війну", - пояснили в ЗСУ.

Обстріли Бєлгорода

У неділю, 18 грудня, у російському місті Бєлгород, що за 40 км від російсько-українського кордону, знову було чути вибухи. За офіційною версією – працює система протиповітряної оборони. Уламки ракет від російської ППО пошкодили вікна у багатоповерхівках та автомобілі. Російська влада вже встигла повідомити про потерпілих. 

Також у Бєлгородській області під удар потрапила птахофабрика. 

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
747
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