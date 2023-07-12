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Вибухи у Черкаській області: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Вибухи у Черкаській області: "шахед" влучив в об'єкт інфраструктури

Росія вночі 12 липня атакувала дронами Черкаську область / Фото: ТСН.ua

Внаслідок атаки двоє людей отримали опіки та доправлені до лікарні.

Вночі 12 липня Росія завдала удару іранськими безпілотниками по Черкаській області. Є влучання в об'єкт нежитлової інфраструктури. На місці удару виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його даними, станом на 8 годину ранку пожежу ліквідували. Двоє людей отримали опіки та доправлені до лікарні.

"Складна ніч. Понад три з половиною години Черкащина була на тривозі. Ворог атакував нашу область "шахедами".  Маємо влучання в один із об'єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. Унаслідок цього там виникла пожежа - натепер уже ліквідована", - йдеться у його дописі.

Обстеження території, куди прилетів дрона, триває.

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Дата публікації
Перегляди
267
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