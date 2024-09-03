Вибухи у Чернігові: влада повідомила деталі нічної атаки

Вибухи у Чернігові в ніч проти 3 вересня лунали у зв’язку з роботою ППО. На околицях міста впали уламки збитих ворожих цілей.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Вночі поряд із Черніговом працювала ППО. Через падіння уламків загорілися нежитлові, непромислові будівлі на околицях міста.

Двоє людей отримали легкі поранення. По допомогу до медиків вони не звертались.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини на 8:00 3 вересня. Удар по Дніпру і нічна шахедна атака

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