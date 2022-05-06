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Вибухи у Дніпрі: над територією області збили російський безпілотник

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Вибухи у Дніпрі: над територією області збили російський безпілотник

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

У Дніпропетровській області 6 травня ЗСУ збили російський безпілотник.

Раніше жителі Дніпра повідомляли, що під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. 

"6 травня 12.39 Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", - написав Резніченко. 

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області сили протиповітряної оборони України знешкодили російську ракету, якою ворог планував завдати удар по інфраструктурі.

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