Вибухи у Дніпрі: над територією області збили російський безпілотник

Вибухи у Дніпрі: над територією області збили російський безпілотник

У Дніпропетровській області 6 травня ЗСУ збили російський безпілотник.

Раніше жителі Дніпра повідомляли, що під час повітряної тривоги в місті пролунав вибух.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"6 травня 12.39 Все добре. Наші військові збили над Дніпром безпілотник", - написав Резніченко.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області сили протиповітряної оборони України знешкодили російську ракету, якою ворог планував завдати удар по інфраструктурі.

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