Вибухи у Дніпрі: прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару

Вибухи у Дніпрі: прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару

Внаслідок вибухів зруйновані будівлі військової частини.

У Дніпрі прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного удару по військовій частині, розташованій на околиці міста.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, ракетний удар окупанти завдали близько 23:00 по військовій частині ЗСУ на околиці міста. Внаслідок чого зруйновані будівлі частини.

“Інформація по загиблим та постраждалим встановлюється. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники. Прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Російської Федерації”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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