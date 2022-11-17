Вибухи у Дніпрі: російські ракети влучили в два інфраструктурні об'єкти, є один постраждалий

У Дніпрі пролунали щонайменше чотири вибухи.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що у російські окупанти вранці 17 листопада атакували два інфраструктурні об'єкти у Дніпрі.
Про це він написав у Telegram.
"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий. Рятувальники ліквідовують наслідки", - повідомив він.
Раніше стало відомо, що в Дніпрі пролунало щонайменше чотири вибухи після чого у частині міста зникло світло.
Сьогодні вранці, 17 листопада, Росія також завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Одеській області. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Вибухи також пролунали у Києві, Київській, Вінницькій та Львівській областях. За попередньою інформацією, у Київській області спрацювала ППО.
Варто зазначити, що наразі через ракетну небезпеку почервоніла вся Україна, крім анексованого Криму. Пабліки повідомляють про запуски РФ крилатих ракет з Каспійського моря, а також з Бєлгородської області. Є повідомлення і про зліт винищувачів у Білорусі.
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