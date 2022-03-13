Вибухи у Франківську були від удару по аеродрому - Марцінків

Деталі встановлюються.

У неділю, 13 березня, в Івано-Франківську пролунали вибухи.

Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

За попередньою інформацією, каже мер міста, ранкові вибухи у Франківську були від удару по аеропорту.

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"Зараз деталі ще встановлюються. Я нагадую, що ціль ворога - посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів в тилу України", - наголосив він.

Марцінків закликав мешканців наближених до аеропорту будинків тимчасово переїхати до інших районів міста.

Нагадаємо, вибухи на франківському аеродромі також пролунали 11 березня близько 07:00. За словами міського голови, в результаті удару загиблих немає, інфраструктура не пошкоджена.

Того ж ранку обстрілу піддалися Луцьк і Дніпро. У Генштабі повідомили, що ракетні удари по містах завдали щонайменше шість бомбардувальників. Вони випустили не менше десяти крилатих ракет.

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