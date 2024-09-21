Вибухи у Харкові: є приліт у житлову забудову

Міський голова повідомив про вибухи у місті.
Ввечері суботи, 21 вересня, ворог знову атакував Харків. В місті чутно звуки вибухів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Будьте обережні — ворог здійснив пуски КАБів. Попередньо приліт у житлову багатоповерхівку", - йдеться у повідомленні.
Ігор Терехов додав, що є постраждалі від удару по багатоповерхівці.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, є два ворожих влучання КАБами по Харкову.
"Один із них — у Шевченківському районі. Окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок. Екстрені служби виїхали на місця", - уточнив Олег Синєгубов.
За останніми даними від Тєрехова вже відомо про щонайменше 12 постраждалих внаслідок потрапляння КАБу по житловій багатоповерхівці. Із постраждалого будинку евакуювали 60 людей.
Пошуково-рятувальна операція триває. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.
23:49 На місці прильоту горять кілька автівок, у прилеглих багатоповерхівках вибиті шибки, Обстеження території триває.
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