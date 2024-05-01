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Вибухи у Харкові: Терехов розповів, куди влучили росіяни

Вибухи у Харкові: Терехов розповів, куди влучили росіяни

Вибухи у Харкові. Ілюстративне

За даними місцевої влади, попередньо без загиблих та поранених.

Російська війська під час крайньої тривоги влучили у приватний будинок на околиці Харкова

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. 

"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань - йде уточнення", - написав він.

Станом на 10:50 інших подрибиць від влади немає.

Згодом міський голова уточнив, що попередньо без загиблих та поранених.

"При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент (11:00 - ред.) без загиблих та поранених", - додав Терехов. 

Нагадаємо, у Харкові вранці 1 травня під час повітряної тривоги пролунав вибух. 

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