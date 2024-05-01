Вибухи у Харкові: Терехов розповів, куди влучили росіяни

За даними місцевої влади, попередньо без загиблих та поранених.
Російська війська під час крайньої тривоги влучили у приватний будинок на околиці Харкова.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"За попередньою інформацією, "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Щодо постраждалих та руйнувань - йде уточнення", - написав він.
Станом на 10:50 інших подрибиць від влади немає.
Згодом міський голова уточнив, що попередньо без загиблих та поранених.
"При детальному огляді місця прильоту виявлено пошкодження десяти приватних домогосподарств. На даний момент (11:00 - ред.) без загиблих та поранених", - додав Терехов.
Нагадаємо, у Харкові вранці 1 травня під час повітряної тривоги пролунав вибух.
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