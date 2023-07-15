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Вибухи у Херсоні й Запоріжжі та несподівана заява британських ВПС: головні новини ночі 15 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
7038
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Херсоні й Запоріжжі та несподівана заява британських ВПС: головні новини ночі 15 липня

Головні новини ночі 15 липня від ТСН.uа / Фото: Фото з відкритих джерел

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 15 липня 2023 року:

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Дата публікації
Перегляди
7038
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