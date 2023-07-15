Вибухи у Херсоні й Запоріжжі та несподівана заява британських ВПС: головні новини ночі 15 липня

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Головні новини ночі 15 липня 2023 року:
- Нацполіція співпрацює з Інтерполом у "полюванні" на колаборантів Читати далі –>
- Данія передала Україні інноваційні дрони для розмінування: як вони працюють (відео) Читати далі –>
- Звуки вибухів чути в Запоріжжі Читати далі –>
- Вибухи пролунали в Херсоні Читати далі –>
- “Готові летіти та битися” проти Путіна: несподівана заява командувача британських ВПС Читати далі –>
- Продовжить боротися за свободу: Сенцов після контузії повертається на фронт Читати далі –>
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