Вибухи у Кіровоградській області: стало відомо, куди влучили окупанти

Минулося без жертв та постраждалих.
Росія вночі проти 18 березня атакувала ударними дронами Кіровоградщину. Зокрема, зафіксовано влучання на території Світловодської міської територіальної громади. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже три години.
Про це повідомив міський очільник Андрій Маліцький.
З його слів, "прильоти" були по об'єктах промисловості. Минулося без жертв.
В обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок нічної ворожої дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо.
"Вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначив очльник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Раніше стало відомо, що окупанти влаштували нічну атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.
За інформацією Повітряних Сил, в Україні цієї ночі знищили 17 російських ударних дронів у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей. Усього дронів було 22.
Також російська армія пустила п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині й дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині.
Читайте також: