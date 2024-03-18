Вибухи у Кіровоградській області: стало відомо, куди влучили окупанти

Минулося без жертв та постраждалих.

Росія вночі проти 18 березня атакувала ударними дронами Кіровоградщину. Зокрема, зафіксовано влучання на території Світловодської міської територіальної громади. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже три години.

Про це повідомив міський очільник Андрій Маліцький.

З його слів, "прильоти" були по об'єктах промисловості. Минулося без жертв.

В обласній військовій адміністрації уточнили, що внаслідок нічної ворожої дронової атаки в Олександрійському районі пошкоджено приватні промислові об'єкти і житлові будинки навколо.

"Вибуховою хвилею вибито вікна, уламками побито дахи. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначив очльник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Раніше стало відомо, що окупанти влаштували нічну атаку по Україні. Більше про це читайте у новині.

За інформацією Повітряних Сил, в Україні цієї ночі знищили 17 російських ударних дронів у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей. Усього дронів було 22.

Також російська армія пустила п'ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині й дві керовані авіаційні ракети Х-59 по Сумщині.

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