Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вибухи у Києві та повітряна тривога майже по всій Україні: головні події ночі 5 червня

Дата публікації
Перегляди
71к
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибухи у Києві та повітряна тривога майже по всій Україні: головні події ночі 5 червня

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні події ночі 5 червня: 

  • Користувачів соцмереж повідомляли про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також є повідомлення про масштабну пожежу. Читати далі –>
  • Пізніше очільник Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в столиці України. "Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - згодом", - йдеться у повідомленні. Читати далі –>
  • Українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети. Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Читати далі –>
  • Об 5:18, 5 червня 2022, повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України. Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область. Тривога лунає і дотепер. Не нехтуйте особистою безпекою. Читати далі –>
  • Користувачі Мережі повідомили про звуки вибухів у різних куточках України. Юзери повідомляють про вибухи в Одесі. Повідомляється, що пахне горілим. Людям радять закрити вікна. Нагадуємо, що не варто поширювати фото та відео з місця подій. Читати далі –>

Читайте також:

Звернення Володимира Зеленського за 4 червня

Звернення Володимира Зеленського за 4 червня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація