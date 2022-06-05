Вибухи у Києві та повітряна тривога майже по всій Україні: головні події ночі 5 червня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні події ночі 5 червня:
- Користувачів соцмереж повідомляли про вибухи у Києві. У столиці видно дим, який з’явився після вибухів. Також є повідомлення про масштабну пожежу. Читати далі –>
- Пізніше очільник Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи в столиці України. "Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація - згодом", - йдеться у повідомленні. Читати далі –>
- Українські захисники за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів влучно поцілили у ворожі ракети. Екіпажами двох українських військових кораблів було збито чергові російські ракети над Миколаївською областю. Читати далі –>
- Об 5:18, 5 червня 2022, повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України. Серед винятків - тимчасово окупований Крим та Херсонська область. Тривога лунає і дотепер. Не нехтуйте особистою безпекою. Читати далі –>
- Користувачі Мережі повідомили про звуки вибухів у різних куточках України. Юзери повідомляють про вибухи в Одесі. Повідомляється, що пахне горілим. Людям радять закрити вікна. Нагадуємо, що не варто поширювати фото та відео з місця подій. Читати далі –>
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