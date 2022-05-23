Вибухи у Коростені: голова Житомирської ОВА розповів деталі про ворожі обстріли та їхні наслідки

Вибухи у Коростені: голова Житомирської ОВА розповів деталі про ворожі обстріли та їхні наслідки

Російські окупанти вночі обстріляли Коростень Житомирської області, є влучання у залізничну інфраструктуру.

Внаслідок двох обстрілів міста постраждалих немає.

Про це в ефірі телемарафону 23 травня заявив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Близько 2-ї та 4-ї годин ночі відбулися вибухи у місті Коростень. О другій спрацювала ППО - і просто впала болванка в один із житлових масивів, немає значних пошкоджень. О четвертій - приліт у залізничну інфраструктуру", - сказав він.

Очільник ОВА зазначив, що від нічних обстрілів ніхто не постраждав. Варто зазначити, у ніч проти 23 травня в місті Коростень Житомирської області пролунали сильні вибухи.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 89-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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