Вибухи у Кременчуці: окупанти ракетами обстріляли важливу інфраструктуру

Інформація щодо жертв уточнюється.
Російські окупанти у середу, 1 березня, ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру в Кременчуцькому районі Полтавської області.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.
"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 1 березня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.
У Сумській області спрацювала ППО по ворожих цілях.
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