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Вибухи у Кременчуці: окупанти ракетами обстріляли важливу інфраструктуру

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
5587
Час на прочитання
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Вибухи у Кременчуці: окупанти ракетами обстріляли важливу інфраструктуру

Фото: Associated Press

Інформація щодо жертв уточнюється.

Російські окупанти у середу, 1 березня, ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру в Кременчуцькому районі Полтавської області. 

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 1 березня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

У Сумській області спрацювала ППО по ворожих цілях. 

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Дата публікації
Перегляди
5587
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