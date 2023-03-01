Вибухи у Кременчуці: окупанти ракетами обстріляли важливу інфраструктуру

Російські окупанти у середу, 1 березня, ракетами обстріляли цивільну інфраструктуру в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Лунін.

"Ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється. Зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 березня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи. Перед цим в області оголосили повітряну тривогу.

У Сумській області спрацювала ППО по ворожих цілях.

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