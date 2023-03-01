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Вибухи у Кременчуці: в ОВА розповіли перші подробиці атаки росіян

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
4209
Час на прочитання
1 хв
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Вибухи у Кременчуці: в ОВА розповіли перші подробиці атаки росіян

Фото: ТСН.ua

На Полтавщині збили ймовірно іранський безпілотник.

У Кременчуці Полтавської області в ніч проти 1 березня пролунало кілька вибухів. Відомо, що це була робота ППО. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА. Повітряна тривога триває! Залишаємося в укриттях та зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!", - написав Лунін. 

Нагадаємо, в Україні вночі 28 лютого в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами. 

Після цього в Кременчуці Полтавської області пролунало уже кілька вибухів. 

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Дата публікації
Перегляди
4209
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