Вибухи у Кременчуці: в ОВА розповіли перші подробиці атаки росіян

На Полтавщині збили ймовірно іранський безпілотник.
У Кременчуці Полтавської області в ніч проти 1 березня пролунало кілька вибухів. Відомо, що це була робота ППО.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"Звуки вибухів, які чули жителі області, – робота ППО. Є збиття ворожого БпЛА. Повітряна тривога триває! Залишаємося в укриттях та зберігаємо спокій! Віримо в ЗСУ!", - написав Лунін.
Нагадаємо, в Україні вночі 28 лютого в багатьох областях оголосили повітряну тривогу. Повідомляли про загрозу ударів іранськими дронами.
Після цього в Кременчуці Полтавської області пролунало уже кілька вибухів.
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