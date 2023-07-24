Вибухи у Криму: колаборанти заявили про атаку БПЛА та влучання у склад боєприпасів

Аксьонов визнав влучання у склад боєпрапасів у Джанкойському районі півострова.

Російські колаборанти в окупованому Криму заявили про атаку 11 безпілотниками в ніч проти 24 липня та влучання у склад боєприпасів.

Про це у Мережі написав російський голова Криму Сергій Аксьонов.

Так, поплічник окупантів стверджує, що у небі над Кримом було начебто збито силами ППО та придушено засобами РЕБ 11 безпілотників "противника".

"Сталося влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі", – йдеться в заяві Аксьонова.

Він додав, що усі профільні служби працюють на місцях.

Нагадаємо, у Криму вночі було чутно звуки вибухів та автоматних черг у різних районах півострова. Так, місцеві пабліки інформували про вибухи у Феодосії, Армянську, Старому Криму, Сімферополі та Джанкої.

Вже вранці повідомлялося про вибухи у Красногвардійському та Джанкойському районах Криму. Зокрема, відповідні звуки лунали в районі військового аеродрому біля села Веселе, після чого колаборанти оголосили евакуацію мешканців кількох сіл Джанкойського району.

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