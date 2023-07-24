Вибухи у Криму: партизани заявили про знищення партії ракет "Онікс", якими ворог атакує Одесу

Внаслідок вибухів на складі боєприпасів у Криму 24 липня було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими російські війська кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв.

Про це повідомили кримські партизанив в однойменному Телеграм-каналі.

"Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв", – йдеться в заяві.

Там додали, що збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів. Вартість однієї ракети "Онікс" становить від 1,25 до 1,30 млн дол.

Зауважимо, що наразі ні російська окупаційна, ні українська влада чи військові офіційно не інформували, що саме було знищено внаслідок ранкової "бавовни" в окупованому Криму.

Партизани показали фото з місця вибухів на складі БК у Криму 24 липня / Фото: Телеграм-канал "Кримські партизани"

Партизани показали мапу з місцем вибухів на складі БК у Криму 24 липня / Фото: Телеграм-канал "Кримські партизани"

Нагадаємо, вранці 24 липня серія вибухів прогриміла в Джанкойському та Красногвардійському районах Криму. Зокрема, місцеві пабліки інформували про вибухи в районі військового аеродрому біля села Веселе Джанкойського району. Російська "влада" оголосила евакуацію з довколишніх сіл.

Згодом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про начебто щонайменше три ураження ракетами в районі військового аеродрому біля Веселого.