Вибухи у Кривому Розі: Вілкул розповів про комбіновану атаку російських окупантів

На території міста та Криворізького району сили ПВК “Схід” знищили 11 безпілотників.

Російські окупанти вночі атакували Україну ударними дронами та ракетами. Зокрема, вибухи чули в Кривому Розі на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Олександр Вілкул.

За його словами, російські окупанти здійснили два комбіновані удари із застосуванням ракет та ударних дронів. На території міста та Криворізького району сили ПВК “Схід” знищили 11 безпілотників.

“ Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. У Криворізькому районі сталася пожежа, ліквідована. В Гречаноподівській громаді пошкоджено чотири приватних будинка, декілька господарчих споруд. Загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було”, - розповів Олександр Вілкул.

Він також додав, росіяни атакували із важкої артилерії і місто Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджене приватне підприємство, два будинки, газогін. Також обійшлося без втрат.

“У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно. Зберігаємо спокій, нехай робочий тиждень буде для всіх плідним та вдалим”, - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, що у Кривому Розі 11 вересня прогриміли вибухи.

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